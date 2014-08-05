Ryanair meldet soliden Quartalsgewinn

Ryanair erwirtschaftete im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs einen Gewinn von 197 Millionen Euro, das waren 152 Prozent mehr als im ersten Quartal 2013.

Der grösste Low Cost Carrier Europas konnte den Umsatz von April bis Juni um elf Prozent auf 1,496 Milliarden Euro steigern. Die operativen Kosten stiegen von 1,239 Milliarden Euro auf 1,264 Milliarden Euro um zwei Prozent. Der Betriebsgewinn verbesserte sich von 103 auf 232 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn gibt Ryanair fürs erste Quartal mit 223,6 Millionen Euro an, das entspricht einer Verbesserung von 153 Prozent. Mit Ryanair flogen im Berichtszeitraum 24,3 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von vier Prozent. Ryanair bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März.