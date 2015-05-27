Ryanair meldet soliden Jahresabschluss

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Europas grösster Low Cost Carrier erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Reingewinn von 867 Millionen Euro (944 Millionen USD), das entspricht einem Plus von 66 Prozent.

Ryanair konnte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz um zwölf Prozent auf 5,654 Milliarden Euro (6,157 Milliarden USD) steigern, die Kosten stiegen dabei um fünf Prozent auf 4,611 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn erreichte 1,042 Milliarden Euro, das entspricht einer Verbesserung von 58 Prozent. Ryanair schliesst das Geschäft jeweils auf Ende März ab.

Mit der Airline flogen im Berichtsjahr 2014/15 insgesamt 90,6 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von elf Prozent.