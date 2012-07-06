Ryanair meldet mehr Passagiere

Im Vergleich zum Vorjahresjuni stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas 460 Tausend mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum hat bei Ryanair wieder angezogen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Juni 2012 flogen mit Ryanair 7,79 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von rund 460 Tausend Passagieren. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresjuni mit soliden 84 Prozent unverändert geblieben. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 77,08 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.