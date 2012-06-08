Ryanair meldet mehr Passagiere

Im Vergleich zum Vorjahresmai stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas fünf Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum hat bei Ryanair wieder angezogen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Mai 2012 flogen mit Ryanair 7,51 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von fünf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresmai um einen Prozentpunkt auf 81 Prozent gesunken. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 76,6 Millionen Fluggäste transportieren.