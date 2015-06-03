Ryanair meldet mehr Passagiere

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresmai stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas sechzehn Prozent mehr Fluggäste zu.

Das Wachstum scheint bei Ryanair nicht zu bremsen zu sein, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Mai 2015 flogen mit dem europäischen Marktführer 9,5 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von sechzehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresmai um sieben Prozentpunkte auf 92 Prozent angestiegen. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 93,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent.