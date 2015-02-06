Ryanair meldet mehr Passagiere

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresjanuar stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas dreissig Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Januar 2015 erneut kräftig zulegen. Im Januar flogen mit Ryanair 5,98 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es 4,6 Millionen, das entspricht einem Passagierwachstum von dreissig Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um zwölf Prozent auf 83 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 87,8 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von acht Prozent entspricht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge lag bei 87 Prozent.