Ryanair meldet mehr Passagiere

Im Vergleich zum Vorjahresjuni stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas rund 400 Tausend Fluggäste mehr ein.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juni 2014 erneut kräftig wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair rund 8,3 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von fünf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich um vier Prozentpunkte auf 88 Prozent verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 82,7 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von drei Prozent.