Ryanair meldet mehr Passagiere

Im Vergleich zum Vorjahresmai stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas vier Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum hat bei Ryanair wieder angezogen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Mai 2014 flogen mit Ryanair 8,2 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von vier Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresmai um drei Prozent auf 85 Prozent gestiegen. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 82,3 Millionen Fluggäste transportieren, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent.