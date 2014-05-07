Ryanair meldet mehr Passagiere

Im Vergleich zum Vorjahresapril stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas fünf Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum hat bei Ryanair wieder angezogen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im April 2014 flogen mit Ryanair 7,753 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von fünf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresapril um drei Prozent auf 84 Prozent gestiegen. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 82 Millionen Fluggäste transportieren, das entspricht einem Wachstum von drei Prozent.