Ryanair meldet mehr Passagiere

Im Vergleich zum Vorjahresjanuar stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas fünf Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Januar 2014 erneut kräftig zulegen. Im Januar flogen mit Ryanair 4,6 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es 4,3 Millionen. Die Auslastung der Flugzeuge blieb im Januar mit 71 Prozent unverändert. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 81,6 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von drei Prozent entspricht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge lag bei 83 Prozent.