Ryanair meldet mehr Passagiere

Im Vergleich zum Vorjahresmai stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas fünf Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum hat bei Ryanair wieder angezogen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Mai 2013 flogen mit Ryanair 7,86 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von fünf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresmai um einen Prozentpunkt auf 82 Prozent gestiegen. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 79,9 Millionen Fluggäste transportieren. Wir rechnen damit, dass Ryanair in diesem Jahr die 80 Millionen Grenze knacken wird, im letzten Jahr flogen 79,6 Millionen Passagiere mit der irischen Airline.