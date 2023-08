Ryanair meldet mehr Fluggäste

Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Europas grösster Low Cost Carrier erneut vier Prozentpunkte mehr Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüssen.

Das Wachstum hält bei Ryanair weiter an, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Oktober 2012 flogen mit Ryanair 7,54 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von vier Prozentpunkten. Die Auslastung der Flugzeuge ging verglichen mit dem Vorjahresoktober um zwei Prozentpunkte auf 82 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 79,3 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im laufenden Geschäftsjahr wird die Airline mit mehr als 80 Millionen Passagieren einen weiteren Rekord in ihrer Unternehmensgeschichte erreichen.