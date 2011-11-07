Ryanair meldet mehr Fluggäste

Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Europas grösster Low Cost Carrier erneut vier Prozent mehr Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüssen.

Das Wachstum hält bei Ryanair weiter an, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Oktober 2011 flogen mit Ryanair 7,27 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von vier Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ging verglichen mit dem Vorjahresoktober um einen Punkt auf 84 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 77,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Im laufenden Geschäftsjahr wird die Airline mit mehr als 75 Millionen Passagieren einen weiteren Rekord in ihrer Unternehmensgeschichte erreichen können.