Ryanair meldet mehr Fluggäste
04.11.2014 RK
Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Europas grösster Low Cost Carrier erneut fünf Prozent mehr Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüssen.Das Wachstum hält bei Ryanair weiter an, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Oktober 2014 flogen mit Ryanair 8,4 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von fünf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober um sechs Prozentpunkte auf 89 Prozent gesteigert werden. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 84,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von vier Prozent.