Ryanair meldet mehr Fluggäste

Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Europas grösster Low Cost Carrier erneut sechs Prozent mehr Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüssen.

Das Wachstum hält bei Ryanair weiter an, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Oktober 2013 flogen mit Ryanair 8,02 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von sechs Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober um einen Prozentpunkt auf 83 Prozent gesteigert werden. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 80,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von zwei Prozent.