Ryanair meldet hohes Passagierwachstum

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Oktober 2023 insgesamt 17,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren neun Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Vor der Corona Krise im Oktober 2019 konnte Ryanair 13,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, mit 17,1 Millionen Passagieren liegt der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder dreiundzwanzig Prozent höher als vor den Krisenwerten. Mit diesen Passagierzahlen ist Ryanair wieder auf dem altgewohnten Wachstumskurs angelangt. Die Flugzeuge waren im Oktober 2023 bei 96.700 Flügen zu 93 Prozent ausgelastet, im Vorjahresoktober lag die Auslastung um einen Prozentpunkt höher bei 94 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 180,3 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das entspricht einem Wachstum von fünfzehn Prozent. Die Flüge waren während dieser Zeitspann bei Ryanair zu 94 Prozent ausgelastet.