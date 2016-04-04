Ryanair meldet erneut starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresmärz konnte Europas grösster Low Cost Carrier erneut stark zulegen.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat März 2016 erneut kräftig wachsen. Im März flogen mit Ryanair 8,5 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von achtundzwanzig Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um weitere vier Prozentpunkte auf hohe 94 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 106,4 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von achtzehn Prozent entspricht.