Ryanair meldet erneut Rekordzahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Jahr 2019 konnte die Ryanair Group 152,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das ist nach 140,2 Millionen im Vorjahr ein weiterer Rekordwert.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Dezember erneut zulegen. Im Dezember flogen mit Ryanair 10,7 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von sieben Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit hohen 95 Prozent gleich hoch wie im Vorjahresdezember.

Die Tochter Lauda konnte im Dezember insgesamt 0,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 67 Prozent, die Maschinen von Lauda waren durchschnittlich zu 95 Prozent ausgelastet.

Im vergangenen Jahr flogen mit der Ryanair Group insgesamt 152,4 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von weiteren neun Prozent. Übers ganze Jahr 2019 gerechnet, waren die Flugzeuge bei Ryanair durchschnittlich zu hohen 96 Prozent ausgelastet.