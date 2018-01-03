Ryanair meldet erneut Rekordzahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Jahr 2017 konnte Ryanair 129 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das ist ein weiterer Rekordwert.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Dezember erneut zulegen. Im Dezember flogen mit Ryanair 9,3 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von drei Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge konnte um einen Prozentpunkt auf hohe 95 Prozent gesteigert werden.

Im letzten Jahr folgen mit Ryanair insgesamt 129 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von weiteren zehn Prozent.