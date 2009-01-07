Ryanair meldet Zunahme bei Passagierzahlen

Ryanair transportierte im Jahr 2008 58 Millionen Passagiere, 18 Prozent mehr als im Vorjahr.

Gemäss Angaben der Airline beförderte Ryanair allein im Dezember 2008 4,4 Millionen Gäste, elf Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres. Der beste Monat war der August mit mehr als 5,7 Millionen Fluggästen. Insgesamt transportierte der LCC 58 Millionen Passagiere. Um die Nachfrage anzukurbeln, hat Ryanair eine Aktion lanciert und bietet eine Millionen Tickets zum Preis von 5 Euro an. Diese sind auf der Homepage des Low-Cost-Carriers freigeschaltet, bis zum 12. Januar 2009 buchbar und für den Reisezeitraum Januar bis und mit März gültig.

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