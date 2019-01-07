Ryanair meldet Rekordzahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Jahr 2018 konnte Ryanair insgesamt 139,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das ist ein weiterer Rekordwert.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Dezember erneut zulegen. Im Dezember flogen mit Ryanair 10,3 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit hohen 95 Prozent unverändert.

Im letzten Jahr flogen mit Ryanair insgesamt 139,2 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von weiteren acht Prozent. Die Maschinen waren zu 96 Prozent ausgelastet. In diesen Zahlen ist auch Laudamotion enthalten.