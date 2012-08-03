Ryanair meldet Quartalsgewinn

Ryanair erwirtschaftete im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Gewinn von 99 Millionen Euro, das waren 29 Prozent weniger als im ersten Quartal 2011.

Der grösste Low Cost Carrier Europas konnte den Umsatz von April bis Juni um elf Prozent auf 1,284 Milliarden Euro steigern. Die Kosten stiegen von 986 Millionen Euro auf 1,152 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verschlechterte sich von 169,9 auf 132,0 Millionen Euro. Mit Ryanair flogen im Berichtszeitraum 22,5 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von sechs Prozentpunkten. Ryanair bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März.