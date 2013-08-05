Ryanair meldet Quartalsgewinn

Ryanair erwirtschaftete im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Gewinn von 78 Millionen Euro, das waren 21 Prozent weniger als im ersten Quartal 2012.

Der grösste Low Cost Carrier Europas konnte den Umsatz von April bis Juni um fünf Prozent auf 1,342 Milliarden Euro steigern. Die operativen Kosten stiegen von 1,152 Milliarden Euro auf 1,239 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verschlechterte sich von 132,0 auf 103,3 Millionen Euro. Mit Ryanair flogen im Berichtszeitraum 23,2 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von drei Prozent. Ryanair bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März.