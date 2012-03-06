Ryanair meldet Passagierrückgang

Im Vergleich zum Vorjahresfebruar musste Europas grösster Low Cost Carrier schlechtere Passagierzahlen bekannt geben.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland musste im Februar 2012 erneut einen Passagierrückgang vermelden. Im Februar 2012 flogen mit Ryanair rund 4,47 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von zwei Prozentpunkten. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit 76 Prozent gleich wie ein Jahr zuvor. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 76,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im laufenden Geschäftsjahr will die Airline mit mehr als 75 Millionen Passagieren einen weiteren Rekord in ihrer Unternehmensgeschichte erreichen. Die schwächeren Zahlen sind durch die Geschäftsleitung von Ryanair durch eine Kapazitätsreduktion von fünf Prozent zu erklären, die Airline wird im Winterflugplan wegen den hohen Treibstoffkosten rund 80 Maschinen aus dem Verkehr nehmen und die Kapazitäten im Frühjahr wieder nach oben fahren.