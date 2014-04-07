Ryanair meldet Passagierrückgang

Im Vergleich zum Vorjahresmärz musste Europas grösster Low Cost Carrier schlechtere Passagierzahlen bekannt geben.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland musste im März 2014 leicht Federn lassen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair rund 5,2 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von vier Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge konnte von 79 auf 80 Prozent gesteigert werden. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 81,7 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von drei Prozent.