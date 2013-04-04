Ryanair meldet Passagierrückgang

Im Vergleich zum Vorjahresmärz musste Europas grösster Low Cost Carrier schlechtere Passagierzahlen bekannt geben.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland musste im März 2013 leicht Federn lassen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair rund 5,4 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von einem Prozentpunkt. Die Auslastung der Flugzeuge konnte von 78 auf 79 Prozent gesteigert werden. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 79,3 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im laufenden Geschäftsjahr will die Airline mit mehr als 80 Millionen Passagieren einen weiteren Rekord in ihrer Unternehmensgeschichte erreichen.