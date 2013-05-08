Ryanair meldet Passagieranstieg

Im Vergleich zum Vorjahresapril konnte Europas grösster Low Cost Carrier erneut zulegen und die Passagierzahlen steigern.

Im April 2013 flogen mit Ryanair rund 7,4 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von zwei Prozentpunkten. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit 81 Prozent konstant. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 79,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Im laufenden Jahr könnte die Airline mit mehr als 80 Millionen Passagieren einen weiteren Rekord in ihrer Unternehmensgeschichte erreichen.