Ryanair meldet Oktoberzahlen
Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Europas größter Low Cost Carrier erneut fünf Prozent mehr Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen.
Das Wachstum hält bei Ryanair weiter an, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Oktober 2019 flogen mit Ryanair 13,2 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von fünf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit sehr hohen 96 Prozent unverändert.
Zusammen mit Lauda Motion flogen mit Ryanair im Monat Oktober insgesamt 13,8 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von ebenfalls fünf Prozent entspricht.
Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet konnte Ryanair zusammen mit Lauda insgesamt 151,0 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.