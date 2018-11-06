Ryanair meldet Oktoberzahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Europas größter Low Cost Carrier erneut sieben Prozent mehr Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen.

Das Wachstum hält bei Ryanair weiter an, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Oktober 2018 flogen mit Ryanair 12,6 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von sieben Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit sehr hohen 96 Prozent unverändert.

Zusammen mit Lauda Motion flogen mit Ryanair im Monat Oktober insgesamt 13,1 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von elf Prozent entspricht.