Ryanair meldet Maizahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresmai stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas dreizehn Prozent mehr Fluggäste zu.

Im Mai 2019 flogen mit dem europäischen Low Cost Marktführer Ryanair 13,5 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von acht Prozent. Die Tochterfluggesellschaft Lauda konnte im Mai 0,6 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Zusammen kumulierte sich das Passagieraufkommen auf insgesamt 14,1 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von dreizehn Prozent entspricht.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Ryanair Group 144,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zehn Prozent.