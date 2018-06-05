Ryanair meldet Maizahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresmai stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas sechs Prozent mehr Fluggäste zu.

Im Mai 2018 flogen mit dem europäischen Low Cost Marktführer Ryanair 12,5 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von sechs Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresmai um einen weiteren Prozentpunkt auf sehr hohe 96 Prozent angestiegen.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 132,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.