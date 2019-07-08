Ryanair meldet Junizahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresjuni stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas acht Prozent mehr Fluggäste zu.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juni 2019 erneut kräftig wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair 13,6 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von acht Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich um einen weiteren Prozentpunkt auf 97 Prozent verbessert. Mit Lauda flogen im Juni 0,6 Millionen Passagiere, die Auslastung lag bei 96 Prozent. Die ganze Ryanair Group transportierte im Berichtsmonat Juni 14,2 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 13 Prozent entspricht.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte Ryanair 146,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von zehn Prozent. Die Auslastung aller Flüge lag durchschnittlich bei sehr hohen 96 Prozent.