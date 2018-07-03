Ryanair meldet Junizahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresjuni stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas sieben Prozent mehr Fluggäste zu.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juni 2018 erneut kräftig wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair 12,6 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von sieben Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist mit hohen 96 Prozent unverändert geblieben.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte Ryanair 132,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von sieben Prozent.