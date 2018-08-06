Ryanair meldet Julizahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im Berichtsmonat Juli 2018 weiter zulegen, das Passagierwachstum erreichte vier Prozent.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juli erneut wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair 13,1 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von vier Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit sehr hohen 97 Prozent auf dem Niveau des Vorjahresjuli.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 133,5 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.