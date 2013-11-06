Ryanair meldet Halbjahresgewinn

Ryanair erwirtschaftete in der ersten Jahreshälfte des laufenden Geschäftsjahres einen Gewinn von 602 Millionen Euro, das war ein Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2012.

Der größte Low Cost Carrier Europas konnte den Umsatz von anfangs April bis Ende September um fünf Prozent auf 3,255 Milliarden Euro steigern. Die Kosten stiegen von 2,393 Milliarden Euro auf 2,538 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verbesserte sich von 712,7 auf 717,2 Millionen Euro. Mit Ryanair flogen im Berichtszeitraum rund 49 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von zwei Prozent. Die Airline mit Hauptsitz in Dublin betreibt momentan mehr als 300 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge. Ryanair bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März.