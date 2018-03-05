Ryanair meldet Februarzahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresfebruar stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas sechs Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Februar 2018 erneut zulegen. Im Februar flogen mit Ryanair 9,3 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von sechs Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um einen Prozentpunkt auf rekordhohe 91 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 130 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von neun Prozent entspricht.