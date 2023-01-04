Ryanair legt wieder kräftig zu

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Jahr 2022 mehr als 160 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren acht Millionen mehr als vor der Corona Krise im Jahr 2019.

Mit 11,5 Millionen Passagieren im Dezember 2022 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) Ryanair wieder weit über dem Vorkrisenniveau angelangt. Im Dezember 2019 ein Jahr vor der Corona Krise konnte Ryanair 10,7 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Im Dezember 2020 waren es Corona bedingt nur noch rund zwei Millionen Passagiere. Ryanair hat sich von der Corona Krise wieder gut erholt und hat auf ein solides Wachstum umgestellt. Die Flugzeuge waren im Dezember 2022 bei 65.500 Flügen zu 92 Prozent ausgelastet.

Rollend über die letzten zwölf Monate von Januar bis Ende 2022 frequentierten 160,5 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair. Dank den gelockerten Reiseeinschränkungen in Europa zeichnete sich bei Ryanair bereits seit Mai 2021 eine deutliche Erholung ab. Die Zahlen haben sich bei Ryanair wieder stabilisiert und verglichen mit den vergangenen zwei Corona Jahren stark zugelegt.