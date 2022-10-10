Ryanair legt wieder kräftig zu

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im September 2022 knapp 16 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es wegen Corona lediglich 10,6 Million Passagiere.

Mit 15,9 Millionen Passagieren im September 2022 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) Ryanair wieder über dem Vorkrisenniveau angelangt. Im September 2019 ein Jahr vor der Corona Krise konnte Ryanair 14,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Im September 2020 waren es Corona bedingt nur noch rund fünf Millionen Passagiere. Ryanair hat sich von der Corona Krise wieder gut erholt und hat auf ein solides Wachstum umgestellt. Die Flugzeuge waren im September 2022 bei 88.850 Flügen zu 94 Prozent ausgelastet.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 153 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 49,5 Millionen Passagieren. Die Zahlen haben sich wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/2021 knapp vervierfacht.