Ryanair legt weiter zu

Im Vergleich zum Vorjahresseptember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut fünf Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im September 2014 flogen mit Ryanair 8,5 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von fünf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um fünf Prozentpunkt auf hohe 90 Prozent verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 83,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von vier Prozent.