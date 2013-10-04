Ryanair legt weiter zu

Im Vergleich zum Vorjahresseptember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut drei Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im September 2013 flogen mit Ryanair 8,10 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von drei Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um einen Prozentpunkt auf 85 Prozent verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 80,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.