Ryanair legt weiter kräftig zu

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresseptember stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas erneut sieben Prozent mehr Fluggäste zu.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im September 2019 flogen mit Ryanair 13,5 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von sieben Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um einen Prozentpunkt auf 96 Prozent verschlechtert.

Mit der Tochter Lauda flogen im Berichtsmonat 0,6 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 20 Prozent, die Auslastung lag dabei bei hohen 95 Prozent.

Die beiden Airlines konnten zusammen insgesamt 14,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent, die Auslastung lag dabei bei hohen 96 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate flogen mit der Ryanair Group 150,3 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von zehn Prozent.