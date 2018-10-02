Ryanair legt weiter kräftig zu

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresseptember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut elf Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, trotz zahlreichen Streiks konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland erneut kräftig zulegen. Im September 2018 flogen mit Ryanair 13,1 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von elf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit sehr hohen 97 Prozent unverändert.

Lauda Motion steuerte 0,5 Millionen Passagiere zu, die Flugzeuge waren bei Lauda mit 93 Prozent ebenfalls gut ausgelastet.