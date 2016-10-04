Ryanair legt weiter kräftig zu

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresseptember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut dreizehn Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im September 2016 flogen mit Ryanair 10,8 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um einen Prozentpunkt auf rekordhohe 95 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 113,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von sechzehn Prozent.