Ryanair legt kräftig zu

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Juni 2023 insgesamt 17,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren neun Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Vor der Corona Krise im Juni 2019 konnte Ryanair 14,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, mit 17,4 Millionen Passagieren liegt der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder 22 Prozent höher als vor den Krisenwerten. Mit diesen Passagierzahlen hat die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Irland wieder auf den altgewohnten Wachstumskurs gewechselt. Vor fünfzehn Jahren im Juni 2008 flogen mit Ryanair noch 5,2 Millionen Passagiere.

Die Flugzeuge waren im Juni 2023 bei 96.250 Flügen zu 95 Prozent ausgelastet, im Vorjahresjuni lag die Auslastung ebenfalls bei 95 Prozent. Ryanair musste im Berichtsmonat Juni mehr als 900 Flüge streichen, weil die Flugsicherung streikte, betroffen von den Streiks waren rund 160.000 Fluggäste.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 173,4 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.