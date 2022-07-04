Ryanair legt kräftig zu

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Juni 2022 knapp sechzehn Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es wegen Corona 5,2 Million Passagiere.

Mit 15,9 Millionen Passagieren im Juni 2022 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder über dem Vorkrisenniveau angelangt. Im Juni 2019 ein Jahr vor der Corona Krise konnte Ryanair 14,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Im Juni 2020, als die COVID-19 Krise in Europa so richtig loslegte, waren es nur noch rund 400 Tausend Passagiere. Ryanair hat sich von der Corona Krise wieder gut erholt und hat auf ein solides Wachstum umgestellt. Die Flugzeuge waren im Juni 2022 bei 88.500 Flügen zu 95 Prozent ausgelastet.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 134,5 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 35,1 Millionen Passagieren. Die Zahlen haben sich wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/2021 mehr als vervierfacht.