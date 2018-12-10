Ryanair legt kräftig zu

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresnovember stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas erneut elf Prozent mehr Passagiere zu.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im November 2018 flogen mit Ryanair 10,4 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von elf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit sehr hohe 96 Prozent gleich wie im Vorjahresnovember.

In diesen Passagierzahlen sind auch 300.000 Fluggäste von Laudamotion enthalten.