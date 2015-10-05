Ryanair legt kräftig zu

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresseptember stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas erneut zwölf Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im September 2015 flogen mit Ryanair 9,55 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von zwölf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um vier Prozentpunkte auf sehr hohe 94 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 97,3 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von sechzehn Prozent.