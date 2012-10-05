Ryanair legt im September kräftig zu

Im Vergleich zum Vorjahresseptember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut acht Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im September 2012 flogen mit Ryanair 7,84 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von acht Prozentpunkten. Die Auslastung der Flugzeuge ging verglichen mit dem Vorjahresseptember um einen Prozentpunkt auf 84 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 79,07 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.