Ryanair legt im Oktober kräftig zu

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Oktober 2022 insgesamt 15,7 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es wegen Corona 11,4 Millionen Passagiere.

Mit 15,7 Millionen Passagieren im Oktober 2022 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) Ryanair wieder über dem Vorkrisenniveau angelangt. Im Oktober 2019 ein Jahr vor der Corona Krise konnte Ryanair 13,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Im Oktober 2020 waren es Corona bedingt nur noch rund fünf Millionen Passagiere. Ryanair hat sich von der Corona Krise wieder gut erholt und hat auf ein solides Wachstum umgestellt. Die Flugzeuge waren im Oktober 2022 bei 88.560 Flügen zu 94 Prozent ausgelastet.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 157,4 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair. Die Zahlen haben sich bei Ryanair wieder stabilisiert und verglichen mit den vergangenen zwei Corona Jahren verdreifacht.