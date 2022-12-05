Ryanair legt im November zu

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im November 2022 gut 11 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresnovember waren es gut 10 Millionen Passagiere.

Mit 11,2 Millionen Passagieren im November 2022 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) Ryanair wieder auf dem Vorkrisenniveau angelangt. Im November 2019 ein Jahr vor der Corona Krise konnte Ryanair 11 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Im November 2020 waren es Corona bedingt nur noch rund zwei Millionen Passagiere. Ryanair hat sich von der Corona Krise wieder gut erholt und hat auf ein solides Wachstum umgestellt. Die Flugzeuge waren im November 2022 bei 64.100 Flügen zu 92 Prozent ausgelastet.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 158,4 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair. Die Zahlen haben sich bei Ryanair wieder stabilisiert und verglichen mit den vergangenen zwei Corona Jahren verdreifacht.